В Киеве объявили ЧС: как столица противостоит коронавирусу

20 марта в Киеве введен режим ЧС из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее в столице было зафиксировано 2 случая заражения COVID-19. Какие ограничения установлены на время чрезвычайной ситуации - подробно на РБК-Украина.

Что значит режим ЧС в Киеве

Чрезвычайная ситуация была объявлена по решению Кабмина для противодействия вспышке коронавирусной инфекции в столице. Режим ЧС в Киеве, предположительно, продлится до конца карантина.

Все мероприятия режима ЧС направлены на защиту населения от угрозы заражения COVID-19. Чрезвычайное положение распространяется на деятельность органов государственной власти, учреждений и предприятий разных форм собственности.

Какие запреты были введены ранее

Карантинный режим из-за коронавируса начал действовать в Киеве с 12 марта. Городской голова Виталий Кличко объявил о необходимости введения превентивных мер для недопущения вспышки инфекции:

были закрыты детские сады, школы, внешкольные образовательные учреждения, профессионально-технические и заведения последипломного образования;

приостановлен образовательный процесс в высших учебных заведениях;

ограничено проведение спортивных мероприятий;

закрыты театры, кинотеатры, музеи и т.д.;

приостановлена работа развлекательных центров и развлекательных зон в шопинг молах;

проведение массовых мероприятий более 60 человек запрещено;

было запрещено допускать к работе сотрудников предприятий и учреждений с признаками инфекционной болезни.

Во всех общественных местах и транспорте усилили санитарный контроль с регулярным проведением дезинфекции.

Ужесточение карантина

С полуночи 17 марта в Киеве были усилены карантинные меры из-за пандемии коронавируса, в связи с чем установлены дополнительные ограничения:

рекомендовано ограничить передвижение по городу, а также между Киевом и другими населенными пунктами;

запрет ресторанам барам, кафе и другим заведениям общественного питания принимать посетителей (возможна только доставка онлайн-заказов из них);

закрытие ТРЦ и развлекательных заведений (ночные клубы, дискотеки);

закрытие заведений бытового обслуживания;

закрытие салонов красоты, парикмахерских, СПА и фитнес-центров, спортзалов, массажных и косметологических кабинетов.

Также по решению киевских властей, было отменено проведение регулярных сельскохозяйственных ярмарок в районах столицы.

В условиях жесткого карантина в столице продолжили работать супермаркеты и продуктовые магазины, аптеки, заправочные станции, банки и банкоматы.

Закрытие метро и ограничения для общественного транспорта

Согласно решению Кабинета министров, работа метрополитена в Киеве приостанавливается на время карантина из-за коронавируса.

Городской голова Виталий Кличко сообщил, что метро прекращает перевозку пассажиров с 23:00 17 марта, предварительно, до 3 апреля.

Также в правительстве постановили ограничить работу общественного транспорта в Украине. В частности, и в Киеве с 00:00 18 марта количество пассажиров в автобусах, маршрутках, троллейбусах и трамваях не должно превышать 10 человек.

Контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

Отмена железнодорожного и автобусного сообщения

В рамках решения Кабмина о мерах для борьбы с коронавирусом 18 марта прекращается железнодорожное сообщение внутри страны, а также междугородние автобусные перевозки пассажиров.

В Киеве и в Украине с 12:00 18 марта вводятся ограничения на посещение зданий железнодорожных вокзалов. Продолжат работать только кассы, в которых можно сдать билеты. В помещение будут запускать не более 10 человек.

Где будут принимать больных коронавирусом

Для госпитализации лиц с подозрением на коронавирус и инфицированных жителей столицы определен ряд медицинских учреждений.

В три из них будут привозить взрослых, также три больницы предусмотрено для госпитализации детей и одна - для беременных:

Александровская больница

Киевская больница №4

Киевская больница №9

Детская больница №1

Детская больница №2

Детская инфекционная больница

По решению КГГА, данные медучреждения должны быть обеспечены неснижаемым запасом противовирусных препаратов. Прием граждан с признаками ОРВИ будет организован в отдельных кабинетах.

Случаи заражения коронавирусом в Киеве

Согласно данным МОЗ, 20 марта подтвердились анализы на COVID-19 у троих жителей столицы. Заболел студент, который контактировал с умершей от коронавируса женщиной. Вместе со своей девушкой (внучкой погибшей) он был в гостях в Радомышле. Молодого человека госпитализировали в Александровскую больницу.

Второй случай - женщина, недавно вернувшаяся с курорта во Франции. Она находится на изоляции дома.

Третий случай был зафиксирован у 50-летнего мужчины, посещавшего Швейцарию. Он сделал тест на COVID-19 в одной из частных клиник Киева. Однако эта клиника не передала соответствующую информацию в Минздрав. Данные о положительном тесте предоставила немецкая лаборатория, которая и выявила наличие заболевания. Прокуратура открыла дело по случаю сокрытия данных об инфицировании коронавирусной инфекцией.

За всеми, кто контактировал с зараженными, установлено медицинское наблюдение.