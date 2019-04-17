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В Киеве образовались многочисленные пробки

Новости » Общество    17.04.2019 - 19:15
В Киеве образовались многочисленные пробки
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На левом берегу города пробки образовались на Днепровской набережной

В Киеве вечером 17 апреля образовались многочисленные заторы на правом берегу, в частности на проспекте Победы и Набережном шоссе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Google Maps.

Пробки образовались на улице Вадима Гетьмана, улице Борщаговская, Воздухофлотском проспекте, улице Льва Толстого, бульваре Шевченко, улице Юрия Ильенко, Набережном шоссе, улице Крещатик, улице Саксаганского, бульваре Дружбы Народов. Отметим, что пробки на мостах Метро и Южном.

На левом берегу города пробки образовались на Днепровской набережной, Харьковском шоссе, улице Евгения Сверстюка.

 
Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова. Движение транспорта будет ограничено в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от улицы Большой Васильковской к улице Предславинской.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок". Движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского к Кольцевой дороге будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

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