В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу: его задержали

В Киеве на Оболони мужчина устроил стрельбу. Инцидент произошел на улице Александра Архипенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева. На спецлинию 102 поступило сообщение от прохожих о звуках выстрелов на улице Александра Архипенко, - говорится в сообщении. На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа полиции и сотрудники уголовного розыска для установления обстоятельств происшествия. По адресу правоохранители остановили похожего по описанию мужчину, который вел себя агрессивно. Во время поверхностного осмотра у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и восемь патронов. Оружие у мужчины изъяли и направили на экспертизу. Полицейские установили, что правонарушитель произвел три выстрела в воздух и два в землю. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Им оказался 33-летний местный житель. Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Районный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.