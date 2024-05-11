У Києві та області зареєстрували спалах гепатиту А

"Станом на 10 травня у м. Києві та Київський області зареєстровано 5 випадків захворювання на вірусний гепатит А серед співробітників та членів їх родин одного з закладів торгівлі столиці", - йдеться у повідомленні.

Наразі хворі звернулись за медичною допомогою, частина з них перебуває на лікуванні в медичних закладах міста, інші - проходять лікування амбулаторно.

Вже розпочато епідеміологічне розслідування та вживаються необхідні заходи для недопущення поширення захворювання.

Що відомо про гепатит А

Вірусний гепатит А - захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Шляхи інфікування

вживання забрудненої води або їжі, що можуть містити фекалії інфікованих людей;

недотримання правил особистої гігієни;

у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї;

деякі види сексуальних стосунків.

Найбільш розповсюджені симптоми:

виражена загальна слабкість та підвищена втомлюваність;

підвищення температури тіла;

втрата апетиту;

діарея;

блювота;

неприємні відчуття в животі;

важкість у правому підребер’ї;

потемніння сечі;

жовтяниця (пожовтіння склер та шкіри) — буває у 70% дорослих людей.

Профілактика

Дотримуйтеся правил особистої гігієни: мийте руки перед уживанням їжі, а також після кожного відвідування туалету.

Пийте лише кип’ячену воду: кип’ятити слід не менше 10 хв;

Добре мийте овочі, фрукти, зелень та ягоди перед уживанням.

Для профілактики інфікування існує безпечна та ефективна вакцина. В Україні щеплення від гепатиту А не входить до календаря рутинних щеплень, утім зареєстровані дві інактивовані (неживі) вакцини від гепатиту А, які дозволені до використання у дітей віком від одного року. Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом у 6 місяців. Одна із них - комбінована вакцина, яка захищає від двох штамів вірусу гепатиту - А і В.