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В Киеве нормализовалось состояние воздуха, - КГГА

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Киев, Суббота 19 марта 2022 13:22
В Киеве нормализовалось состояние воздуха, - КГГА В Киеве нормализовалось состояние воздуха (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Состояние воздуха в Киеве около 12 часов утра уже нормализовалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя управление экологии КГГА Александра Возного.

Отмечается, что датчики мониторинга показали, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось.

"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", - говорится в сообщении.

Поэтому теперь уже не обязательно держать окна закрытыми и оставаться дома.

В Киеве нормализовалось состояние воздуха, - КГГА

В Киеве нормализовалось состояние воздуха (facebook.com/oleksandr.voznyy)

Ранее мы сообщали, что Киев и область накрыл смог. В 8 часов утра концентрация смога в воздухе была превышена более чем в 32 раза.

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