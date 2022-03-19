В Киеве нормализовалось состояние воздуха, - КГГА
Состояние воздуха в Киеве около 12 часов утра уже нормализовалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя управление экологии КГГА Александра Возного.
Отмечается, что датчики мониторинга показали, что состояние воздуха в Киеве нормализовалось.
"Опасность миновала, поэтому предварительные рекомендации отменяются", - говорится в сообщении.
Поэтому теперь уже не обязательно держать окна закрытыми и оставаться дома.
В Киеве нормализовалось состояние воздуха (facebook.com/oleksandr.voznyy)
Ранее мы сообщали, что Киев и область накрыл смог. В 8 часов утра концентрация смога в воздухе была превышена более чем в 32 раза.
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