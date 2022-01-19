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В Киеве ночью произошел смертельный пожар

Автор: Иванна Шовкун

В среду, 19 января, в Соломенском районе столицы произошел пожар в бытовке. В результате возгорания один человек погиб, а еще один пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Facebook.

Трагедия произошла около 04:00 по адресу улица Западная, 4. На место оперативно прибыли спасатели. Они установили, что огонь охватил небольшую площадь, размером 3х5 м.

Пожар быстро ликвидировали. Во время тушения возгорания бойцы обнаружили тело. Они установили, что это была женщина 1980 года рождения. Кроме того, спасатели передали врачам мужчину 1970 года рождения с предварительным диагнозом - ожоги головы и верхних конечностей. Его госпитализировали в ожоговый центр.

Причина пожара и обстоятельства трагического случая устанавливаются правоохранительными органами.

Напомним, в Черниговской области произошел пожар в одном из жилых домов. Среди погибших трое детей.

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ПожарКиев