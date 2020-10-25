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В Киеве неизвестный взорвал гранату у офисного здания

Киев , Воскресенье 25 октября 2020 14:42
В Киеве неизвестный взорвал гранату у офисного здания
Фото с места происшествия (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 25 октября, неизвестный взорвал гранату в Киеве у офисного здания по улице Зои Гайдай в Оболонском районе. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Ночью неизвестный бросил предмет, предположительно - граната, который взорвался недалеко от офисного помещения. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повреждены забор и фасад дома", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители пытаются установить и задержать лиц, причастных к совершению этого преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Также решается вопрос о правовой квалификации события.

Напмоним, ранее в Харькове неизвестный бросил во двор домовладения гранату, в результате взрыва были повреждены 2 автомобиля.

Также РБК-Украина писало, что в Тернопольской области в жилом доме обнаружили тела трех погибших человек. Признаков пожара в доме не обнаружили.

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