В Киеве неизвестные посреди улицы расстреляли автомобиль

Как рассказали очевидцы, стрельба на перекрестке улиц Каховская и Челябинская случилась вечером. Неизвестные открыли огонь по внедорожнику Lexus. По машине произвели по меньшей мере четыре выстрела. По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.

На опубликованных в соцсетях видео и фото видны машины правоохранителей и обмотанный сигнальной лентой внедорожник. По всей видимости, сотрудники полиции проводят следственные действия.

РБК-Украина пока не удалось получить информацию об этом событии от полиции.

Фото: в Киеве неизвестные обстреляли автомобиль (facebook.com/operativeukr)