В Киеве неизвестные напали на представителя израильского инвестфонда

По его словам, неизвестные уже две недели терроризируют компанию ReallyBuilding, а сегодня напали и избили сотрудника компании-партнера.

События развернулись по улице Академика Булаховского в Святошинском районе столицы, где размещен отдел продаж застройщика.

"В течение двух недель к нам приезжает группа молодых людей в балаклавах, достаточно агрессивного поведения, всячески провоцируя на какой-то конфликт. Но мы старались не обращать внимания. Сегодня с утра опять приехали ребята, приехало больше чем обычно. Они ворвались в офис продаж и спорили, потом вышли и находились под отделом продаж. Около 16 часов очень быстро собрались и уехали. А уже через 10 мин в отдел продаж ворвались ребята в балаклавах и избили сотрудника израильской компании-партнера. Он только утром прилетел в Украину", - рассказал адвокат.

По его словам, пострадавшему понадобилось медицинское обследование, сейчас он до сих пор в больнице, куда его доставила скорая.

По мнению адвоката, нападение имело антисемитский характер на почве расовой нетерпимости.

"В течение 2 недель группа молодых людей в балаклавах "кошмарят" объект строительства по ул. Булаховского 2. Ведут себя агрессивно, всячески провоцируя сотрудников компании, охрану. Представляются журналистами "всемирного броварского телевидения". Выражают антисемитские лозунги, в связи с тем, что наша компания сотрудничает с израильской инвесткомпанией. Сегодня эти лица совершили нападение на гражданина Израиля, сотрудника компании Simple Investment. Нападение произошло на Почве расовой нетерпимости", - пояснил юрист, добавив, что обращались в милицию за хулиганские действия и препятствование законной хозяйственной деятельности, но сегодняшние события не могут квалифицироваться как хулиганские, так было целенаправленное нападение на гражданина Израиля и с проникновением в частную собственность.

Юрист призвал правоохранителей отреагировать на ситуацию, ведь отсутствие адекватной реакции приводит к тому, что подобные лица чувствуют себя безнаказанными и совершают нападения на бизнес.