В Киеве нашли застреленным нардепа, а офис Медведчука забросали петардами: новости за выходные

В Киеве нашли застреленным нардепа Валерия Давыденко, в Украине прошли массовые акции, в Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе самолета МАУ. Подробнее о том, что произошло на выходных, 23-24 мая, - в материале РБК-Украина

В Украине зафиксирован резкий спад заболеваемости коронавирусом

В Украине на 25 мая зафиксировано уже более 21 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19. За прошедшие сутки заразились 259 человек.

Такие данные приводит карта СНБО.

Кроме того, за минувшие сутки умерли от инфекциии еще 6 человек, а общее число жертв составляет 623 человек. Выздоровевших (126) за минувшие сутки в десятки раз больше, чем погибших.

В Киеве нашли застреленным нардепа Давыденко

Народного депутата Валерия Давыденко нашли мертвым с огнестрельным ранением головы. Он был найден в собственном офисе.

"Пистолет находится рядом и будут проверяться все версии. И убийство, и самоубийство, и инсценировка самоубийства. Все версии", - сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На данный момент полиция квалифицировала дело как умышленное убийство.

В депутатской группе "Доверие" отвергают версию самоубийства Давыденко.

В Минобороны Ирана назвали виновного в катастрофе самолета МАУ

Виновным за сбитие самолета МАУ в Иране является оператор ракетной системы, который нарушил правила действий ведения огня "без получения разрешения" в сложившихся в то время условиях. Авиакатастрофа произошла в январе текущего года.

Об этом заявил бывший иранский депутат Махмуд Садеки со ссылкой на полученный ответ на его запрос от министра обороны Ирана, бригадного генерала Амира Хатами, передает Radio Farda. l

В Украине прошли массовые акции "Стоп реванш"

В Киеве и других городах прошли акции под названием "Стоп реванш". Участники митинга выразили протест против политики главы государства Владимира Зеленского, который в эти дни отмечает первую годовщину пребывания на должности президента.

Кроме недовольства политикой правления президента Владимира Зеленского, в частности, его мирных инициатив по урегулированию ситуации на Донбассе, участники митинга также требовали уволить главу его Офиса - Андрея Ермака.

Зеленский ответил на петицию о передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инициативу украинцев о передаче Киево-Печерской Лавры в использование ПЦУ и расторжении договора аренды храма с УПЦ МП.

Соответствующая петиция на сайте президента за месяц набрала 27,5 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых для рассмотрения вопроса главой государства.

Зеленский ответил авторам петиции и заявил, что вопросами аренды Киево-Печерской лавры занимается Кабинет министров. Таким образом президент просто переадресовал вопрос правительству.

Офис Медведчука в Киеве забросали петардами и дымовыми шашками

Офис главы партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука забросали петардами и дымовыми шашками. Акцию протеста устроили активисты "Национального корпуса". Видео с акции протеста размещено на YouTube-канале "Национального корпуса".

Нацкорпус требует от Министерства юстиции обратиться с иском в суд по факту совершения партией "ОПЗЖ" государственной измены и требует от Службы безопасности Украины начать производство против руководителей партии.

Полиция задержала 17 человек. Предоставляется правовая квалификация действиям каждого из задержанных.

Украину накроет дождями и грозами: прогноз на неделю

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой, ожидаются грозы. Температура воздуха в некоторых регионах поднимется до +24 градусов. Об этом свидетельствуют данные синоптиков из Украинского гидрометцентра.

Неделя начнется с дождей во всех областях, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой. Температура воздуха на большинстве территории будет колебаться от +14 до +18, только в южных и восточных областях от +18 до +21. Ночью от +5 до +12.