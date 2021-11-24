В Киеве нашли застреленным экс-судью Соломенского райсуда

В полицию обратились друзья погибшего и сообщили, что он долгое время не выходит на связь. Экс-судью нашли в его в квартире с огнестрельным ранением головы.

С места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства и пистолет, рядом с погибшим. Все направлено на проведение соответствующих экспертиз. Также, ценные вещи и ключи от дома были на месте.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УКУ "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство". Продолжается следствие.

Погибший судья фигурировал в нескольких уголовных производствах, в том числе о получении взятки. Зимой 2017 года Зинченко был задержан на получении взятки в размере 22 000 долларов. В НАБУ сообщили, что Галицкий райсуд Львова отпустил его под личное обязательство.

По данным Единого реестра судебных решений, 23 января 2014 года, в разгар Революции Достоинства, судья Зинченко отправил под стражу участника акций протеста возле стадиона "Динамо" в Киеве.