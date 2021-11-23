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В Киеве нарушитель ПДД напал на патрульного: полицейского прооперировали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве нарушивший правила дорожного движения мужчина при задержании напал на полицейского. Правоохранителя госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, патрульные заметили, как мужчина на мопеде нарушил правила ПДД. Полицейские решили остановить его, но он попытался скрыться.

Правоохранители догнали нарушителя и потребовали у него документы. В ответ мужчина стал хватать одного из патрульных за форму и толкать. При задержании он оказал сопротивление и повредил руку 26-летнему лейтенанту полиции. Потерпевшего доставили в больницу, где медики сделали ему операцию.

Нарушителя задержали. Им оказался ранее не судимый житель Киева, 1981 года рождения. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве нарушитель ПДД напал на полицейского (npu.gov.ua)

Напомним, в октябре Фастовском районе Киевской области мужчина с вилами бросился на полицейских - его остановили предупредительным выстрелом в воздух.

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КиевМинистерство внутренних дел Украины