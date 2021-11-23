В Киеве нарушитель ПДД напал на патрульного: полицейского прооперировали

В Киеве нарушивший правила дорожного движения мужчина при задержании напал на полицейского. Правоохранителя госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева .

По данным следствия, патрульные заметили, как мужчина на мопеде нарушил правила ПДД. Полицейские решили остановить его, но он попытался скрыться.

Правоохранители догнали нарушителя и потребовали у него документы. В ответ мужчина стал хватать одного из патрульных за форму и толкать. При задержании он оказал сопротивление и повредил руку 26-летнему лейтенанту полиции. Потерпевшего доставили в больницу, где медики сделали ему операцию.

Нарушителя задержали. Им оказался ранее не судимый житель Киева, 1981 года рождения. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве нарушитель ПДД напал на полицейского (npu.gov.ua)