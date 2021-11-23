ru ua
Вт, 23 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве нарушитель ПДД напал на патрульного: полицейского прооперировали

Новина українською →
Киев, Вторник 23 ноября 2021 16:41
В Киеве нарушитель ПДД напал на патрульного: полицейского прооперировали Фото: в Киеве нарушитель ПДД напал на полицейского (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве нарушивший правила дорожного движения мужчина при задержании напал на полицейского. Правоохранителя госпитализировали и прооперировали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, патрульные заметили, как мужчина на мопеде нарушил правила ПДД. Полицейские решили остановить его, но он попытался скрыться.

Правоохранители догнали нарушителя и потребовали у него документы. В ответ мужчина стал хватать одного из патрульных за форму и толкать. При задержании он оказал сопротивление и повредил руку 26-летнему лейтенанту полиции. Потерпевшего доставили в больницу, где медики сделали ему операцию.

Нарушителя задержали. Им оказался ранее не судимый житель Киева, 1981 года рождения. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: в Киеве нарушитель ПДД напал на полицейского (npu.gov.ua)

Напомним, в октябре Фастовском районе Киевской области мужчина с вилами бросился на полицейских - его остановили предупредительным выстрелом в воздух.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Министерство внутренних дел Украины
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сбой в системе. Во сколько украинцам обходится бесплатное лечение "ковида"