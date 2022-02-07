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В Киеве напали на помощника генпрокурора

Автор: Валерия Полищук, Владислав Красинский

В понедельник, 7 февраля, в Киеве группа неизвестных нападала на помощника генерального прокурора Украины. Инцидент произошел на улице Тверской Тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Зурабе Адеишвили. Собеседник издания отметил, что между Адеишвили и нападавшими произошла незначительная потасовка.

По предварительным данным правоохранителей, к помощнику генпрокурора на улице подошла группа людей из четырех человек, после чего его избили. Банда скрылась с места происшествия.

49-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На улицу Тверской Тупик выехала следственно-оперативная группа.

Полиция зарегистрировала событие. Сейчас правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, в Черновцах среди белого дня произошла стрельба, в результате пострадал один человек.

Позже стало известно, что стрелка задержали на выезде из города.

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КиевГенеральная прокуратура Украины