В Киеве напали на помощника генпрокурора

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах рассказал, что речь идет о Зурабе Адеишвили. Собеседник издания отметил, что между Адеишвили и нападавшими произошла незначительная потасовка.

По предварительным данным правоохранителей, к помощнику генпрокурора на улице подошла группа людей из четырех человек, после чего его избили. Банда скрылась с места происшествия.

49-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

На улицу Тверской Тупик выехала следственно-оперативная группа.

Полиция зарегистрировала событие. Сейчас правоохранители устанавливают нападающих, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.