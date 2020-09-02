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В Киеве напали на народного депутата Полякова

Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Киеве неизвестный совершил нападение на народного депутата. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Инцидент произошел около 4:30 утра 2 сентября возле одного из домов на улице Богдана Хмельницкого.

"Во время конфликта неизвестный нанес ему (народному депутату - ред.) телесные повреждения. Для оказания медицинской помощи депутат самостоятельно обратился в травмпункт", - сообщили в полиции.

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Действия нападавшего квалифицированы по ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Санкции статьи предусматривают исправительные работы на срок до одного года, общественные работы до 200 часов либо штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Проводятся розыскные мероприятия для установления и задержания причастных лиц к этому уголовного преступления", - добавили в полиции.

В ГУНП Киева РБК-Украина подтвердили, что речь идет о народном депутате Антоне Полякове.

Отметим, в конце июля на курорте под Херсоном избили народного депутата от "Слуги народа" Андрея Одарченко.

Также РБК-Украина писало, что в начале июня в Житомирской области избили еще одного нардепа фракции "Слуга народа" Юрия Заславского.

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