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В Киеве напали на иностранного фотографа

Новости » Происшествия    18.11.2018 - 16:34
В Киеве напали на иностранного фотографа
Фото: полиция (РБК-Украина)

Правоохранители квалифицируют инцидент как хулиганство

В Киеве в воскресенье, 18 ноября, неизвестные напали на иностранного фотографа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киеве.

Как сообщается, происшествие произошло вблизи Владимирского собора. Правоохранители получили сообщение об избиении иностранца в 12:45.

Иностранец рассказал правоохранителям, что конфликт с двумя мужчинами возник когда тот проводил фотосъемку. В результате конфликта один из мужчин ударил фотографа в лицо, а другой - применил газовый баллончик.

Отмечается, что полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

"За совершение такого правонарушения предусмотрено до четырех лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в воскресенье, 18 ноября, возле метро Лыбидская в следствие конфликта, который перерос в стрельбу, ранили человека.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала четырех жителей Киева и Киевской области, которых подозревают в причастности к стрельбы 5 ноября во время которой один человек погиб, двое получили ранения. В конфликте со стрельбой в Луцке приняли участие около 15 человек.

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