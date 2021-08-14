В Киеве напали на Беленюка, а Украина созвала заседание ТКГ: новости за 13 августа

Народный депутат и олимпийский чемпион Жан Беленюк стал жертвой нападок со стороны расистов в центре Киева, Украина созвала заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе, в Тернопольской области 9-месячного ребенка госпитализировали с "Дельта"-штаммом коронавируса. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 13 августа - в материале РБК-Украина.

В центре Киева напали на нардепа Беленюка

На народного депутата и олимпийского чемпиона Жана Беленюка напали в центре Киева. Группа молодых людей пыталась спровоцировать конфликт, однако до драки не дошло. Об этом сообщил сам Беленюк

"Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать в своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!" - написал Беленюк.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на нападение. Он призвал полицию жестко реагировать на подобные случаи в Украине.

Украина созвала заседание ТКГ из-за убийства мирного жителя на Донбассе. Россия отказалась

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе созвала внеочередное заседание из-за гибели местного жителя на Донбассе. Однако Россия отказалась от проведения встречи.

Напомним, 11 августа боевики обстреляли Новомихайловку и Новоселовку на Донбассе. В результате погиб мирный житель, а украинский защитник получил ранение.

Суд взыскал с нардепа Кивы более 1 млн гривен дохода от жомовой ямы

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда взыскала с народного депутата Украины 9 созыва Ильи Кивы в государственный бюджет его необоснованный доход. С нардепа взыскали средства в размере 1 252 236 гривен.

У Кивы есть 30 дней со дня составления полного текста решения, чтобы подать обжалование на это решение в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

США разрешили третью дозу вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило применение бустерной дозы вакцин от коронавируса для людей с ослабленным иммунитетом. Речь идет о препаратах Pfizer и Moderna.

В четверг регулирующий орган США внес поправки в разрешения на экстренное использование вакцин. Таким образор разрешили дополнительную дозу вакцины для определенных категорий людей.

Глава Минобороны Британии заявил об угрозе возвращения "Аль-Каиды"

В Министерстве обороны Британии заявили об угрозе возвращения "Аль-Каиды". Возможность их возвращения появилась после вывода американских войск из Афганистана.

"Я точно испытываю обеспокоенность тем, что несостоявшиеся государства являются благодатной почвой для таких людей. "Аль-Каида", вероятно, вернется", - сказал глава британского военного ведомства.

В Тернопольской области 9-месячного ребенка госпитализировали с "Дельта"-штаммом коронавируса

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса "Дельта" подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Кроме этого, в области штаммом коронавируса "Дельта" болеют еще двое детей. Они находятся на стационарном лечении в инфекционном отделении детской городской больницы.

Украина начнет нагреваться на выходных: какие области накроет жарой

Погода в Украине на выходных ожидается благоприятная и сухая. В субботу температура воздуха будет комфортная, а в воскресенье снова станет жарко. В нескольких областях возможны кратковременные грозы.