В Киеве начался суд над полицейскими, которые застрелили ребенка

В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, которые застрелили 5-летнего мальчика, который на следующий день скончался в больнице. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, суд должен был начаться в 9:00, но начался на час позже. Прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога. Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько.

По дороге в райсуд и на территории квартала, где избирают меру пресечения подозреваемым, находятся минимум три десятка правоохранителей.

Напомним, что из-за смерти мальчика Министерство внутренних дел отстранило руководителей полиции в Переяслав-Хмельницком.

Кроме того, в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов протестовали под зданием Министерства внутренних дел. Митингующие требовали наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы виновные в смерти ребенка в Переяслав-Хмельницком были наказаны по справедливости.

"К сожалению, все усилия медиков оказались напрасными. 5-летний Кирилл умер в больнице. Конечно, ничто в мире не может утешить родных и близких. Но я - как президент и как отец - хочу заверить, что сделаю все, чтобы виновные были наказаны по справедливости", - заявил он.

РБК-Украина писало, что 1 июня 2019 нетрезвые сотрудники патрульной полиции в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлических банках. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке недалеко от дома, где полицейские стреляли. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. 3 июня мальчик умер в больнице.