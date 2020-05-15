В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске

В одном из супермаркетов Киева мужчина угрожал подорвать гранату после того, как получил замечание из-за маски. Хулигана задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Кудряшова в Соломенском районе. Мужчина зашел в помещение без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника.

"Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 38-летний уроженец Черкасской области, при задержании у него изъяли гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

Фото: задержание хулигана (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, на этой неделе под Львовом мужчина угрожал подорвать ресторан, местная полиция провела специальную операцию и задержала злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал, а у самого хулигана не оказалось при себе никакой взрывчатки или боеприпасов.