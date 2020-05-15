ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске

Новости » Коронавирус     15.05.2020 - 14:37
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске
Фото: изъятая граната (kyiv.npu.gov.ua)

Мужчина неадекватно отреагировал на замечание об отсутствии маски

В одном из супермаркетов Киева мужчина угрожал подорвать гранату после того, как получил замечание из-за маски. Хулигана задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из супермаркетов на улице Кудряшова в Соломенском районе. Мужчина зашел в помещение без средств индивидуальной защиты, на что получил замечание от охранника.

"Проигнорировав просьбу надеть маску, посетитель начал спорить и достал из кармана гранату, угрожая ее взорвать", - говорится в сообщении.

Хулиганом оказался 38-летний уроженец Черкасской области, при задержании у него изъяли гранату РГД-5 и две сигнальные ракеты. Полицейские устанавливают происхождение этих боеприпасов.

По данному факту открыто уголовное дело по статье "хулиганство". Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы, досудебное расследование продолжается.

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за замечания о маске

Фото: задержание хулигана (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, на этой неделе под Львовом мужчина угрожал подорвать ресторан, местная полиция провела специальную операцию и задержала злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал, а у самого хулигана не оказалось при себе никакой взрывчатки или боеприпасов.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Киевгранатасупермаркет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь