В Киеве мужчина угрожал пистолетом пассажирам маршрутки

Фото: пистолет в руках (РБК-Украина)

Нарушителя задержали. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента

Один из пассажиров маршрутки в Киеве угрожал другим пассажирам пистолетом. Мужчину задержали.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел вчера вечером. Один из пассажиров позвонил в полицию и сообщил, что в салоне маршрутного транспортного средства находится агрессивный мужчина, который угрожает другим пассажирам пистолетом.

"За считанные минуты полицейские обнаружили указанное транспортное средство на проспекте Степана Бандеры и остановили его. В салоне инспекторы обнаружили мужчину, с явными признаками алкогольного опьянения, на которого указали пассажиры. Гражданин вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, а во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него предмет, похожий на оружие и, вероятно, патроны к нему", - сообщили в полиции.

Фото: тот самый пистолет (facebook.com/kyivpatrol)

Нарушителя задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Напомним, в прошлом месяце полицейские задержали киевлянина, который стрелял в прохожих.

Также сообщалось о мужчине, который разгуливал с пистолетом в руках на столичной Оболони.

Сегодня в сети появилось видео вчерашней стрельбы в центре Киева, в ходе которой пять пулевых ранений получил гражданин Черногории.

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Автор: Роман Калиниченко