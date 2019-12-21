В Киеве мужчина стрелял в прохожих

В Киеве на проспекте Леся Курбаса полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы.

По данным полицейских, между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них достал оружие и сделал несколько выстрелов. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

В ходе проведения поверхностной проверки у мужчины, на которого указали свидетели инцидента, правоохранители обнаружили кобуру и разрешение на устройство для отстрела резиновых пуль, но самого оружия при нем не нашли. Также на месте правоохранители обнаружили шесть гильз из-под резиновых пуль, которые направили на баллистическую экспертизу.

Правонарушитель задержан, им оказался 49-летний житель столицы. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой было госпитализировано человека.