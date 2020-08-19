В Киеве мужчина стрелял в патрульный автомобиль

Утром 19 августа в Соломенском районе Киева 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции. Полицейские задержали злоумышленника.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Инцидент произошел, когда патрульный автомобиль проезжал мимо остановки "Смелянская". Мужчина внезапно подошел к дороге и выстрелил по автомобилю. У задержанного изъяли похожий на пистолет предмет и блокнот с подозрительными контактами.

"Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалось странным и следственно-оперативную группу для изъятия предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - добавили в полиции.

Напомним, ранее стрельба произошла в Кальмиусском районе Мариуполя; мужчина в маске стрелял в охранника одного из комбинатов.

Еще одна стрельба произошла в Запорожье вблизи супермаркета; в результате инцидента пострадал мужчина.