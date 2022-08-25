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В Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с привязанной к животу гранатой

Фото: В Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с привязанной к животу гранатой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 августа, в Киеве на железнодорожном вокзале задержали 59-летнего жителя Винницы. У него к телу была примотана скотчем граната с запалом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Полицейские полка полиции особого назначения №1 у входа в Центральный железнодорожный вокзал обнаружили жителя Винницкой области, 1963 года рождения, который скотчем привязал к себе предмет, похожий на гранату с запалом", - говорится в сообщении.

Фото: В Киеве мужчина пытался попасть на ж/д вокзал с привязанной к животу гранатой (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, СБУ помешала российским агентам провести постановочные "акции протеста" в Киеве, Житомире и Полтаве.

Кроме того, правоохранители разоблачили семь пророссийских пропагандистов в центральной Украине. Они оправдывали вооруженную агрессию России против нашего государства.

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