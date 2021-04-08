UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать коммунальное предприятие. Его задержали

Автор: Инна Собора

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать коммунальное предприятие. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с гранатой в руках угрожает взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка на столичном Печерске.

Полиция задержала правонарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, предположительно, ручная граната "РГД-5".

Напомним, в Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины полицияграната
Читайте также
В Харькове эвакуировали персонал и посетителей трех торговых центров из-за "минирования"
Спецоперация в Луганской области: мужчину, бросившего гранату в полицейских, задержали
Прогноз погоды