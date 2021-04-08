В Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать коммунальное предприятие. Его задержали

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать коммунальное предприятие. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с гранатой в руках угрожает взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка на столичном Печерске.

Полиция задержала правонарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.