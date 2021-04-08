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В Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать коммунальное предприятие. Его задержали

Новина українською → Четверг 08 апреля 2021 15:30
В Киеве мужчина с гранатой угрожал взорвать коммунальное предприятие. Его задержали Фото: мужчина угрожал взорвать гранату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать коммунальное предприятие. Мужчина находился в нетрезвом состоянии и не смог объяснить свои действия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Правоохранителям поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с гранатой в руках угрожает взорвать здание жилищно-эксплуатационного участка на столичном Печерске.

Полиция задержала правонарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.

Специалисты взрывотехнической службы осмотрели опасный предмет и установили, что это учебный корпус гранаты Ф-1. Его изъяли и направили на экспертизу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю объявили о подозрении. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее во Львовской области во дворе частного дома произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Предварительно установлено, что взорвалась, предположительно, ручная граната "РГД-5".

Напомним, в Киеве в одной из квартир Деснянского района произошел взрыв. В результате мужчина получил ранения.

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