В Киеве могут ввести жесткий карантин в случае резкого всплеска COVID-19

Киевская власть предупредила о возможности введения жесткого карантина в столице в случае резкого всплеска коронавируса. За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 180 новых заболеваний COVID-19.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он призвал граждан серьезно относиться к угрозе заболевания коронавирусом.

"Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит, произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью", - сообщил Кличко.

Напомним, в Украине уже вторые сутки подряд фиксируют антирекорды по количеству новых случаев коронавируса, за 5 августа подтвердили заболевание у 1318 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что с понедельника могут усилить карантин в четырех областях, которые сейчас находятся в "зеленой" зоне.

Также сообщалось, что по состоянию на 5 августа к ослаблению карантина в Украине не готовы 12 регионов, среди которых и Киев - в столице превышен показатель динамики заболеваемости.