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В Киеве в многоэтажке оборвался лифт: погиб мужчина

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Киев, Среда 09 июня 2021 18:22
В Киеве в многоэтажке оборвался лифт: погиб мужчина Фото: в Киеве в многоэтажке оборвался лифт (dsns.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В Киеве в доме на ул. Декабристов, 10а, погиб мужчина в результате обрыва лифта. Сообщение о трагедии поступило сегодня, 9 июня.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"9 июня, в 15:23 в оперативно-координационный центр Главного управления по линии службы "103" поступило сообщение о том, что на ул. Декабристов, 10А, что в Дарницком районе столицы в лифтовой шахте находится тело человека", - говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 24-Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как оказалось, на уровне 1 этажа в лифтовой шахте находилось тело мужского пола. Предварительно, там проводились ремонтные работы.

Спасатели достали погибшего из лифтовой шахты и передали его оперативно-следственной группе, которые и будут устанавливать обстоятельства трагического случая.

Напомним, в конце апреля в Одессе в одном из многоэтажных домов оборвался лифт с восемью пассажирами. Все они были доставлены в больницу для обследования. На момент инцидента в лифте находились сотрудники полиции, прибывшие для проведения следственных действий, и понятые. Двое из них были госпитализированы в шоковом состоянии.

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