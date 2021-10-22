В Киеве медработники наладили схему продажи поддельных COVID-сертификатов

По данным правоохранителей, врач лаборатории организовал "бизнес" по продаже поддельных сертификатов. Он искал клиентов сам и с помощью посредников. Также врачу помогали три медсестры, которые вносили

Работники полиции провели обыски в автомобилях, по месту работы и жительства фигурантов, откуда изъяли десятки бланков COVID-сертификатов, деньги, компьютерную технику, подтверждающие преступную деятельность.

Правоохранители начали уголовное дело

Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.