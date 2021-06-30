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В Киеве маршрутка влетела в столб: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве вечером 30 июня на улице Курнатовского маршрутка врезалась в столб. Пострадали несколько пассажиров, их осматривают медики. На месте работают сотрудники полиции.

Об этом сообщил "Киев Оперативный".

По его данным, ДТП произошло с участием автобуса №476, водитель которого влетел в столб. На месте аварии работают правоохранители и медики. Последние осматривают пострадавших.

Причины аварии должны установить сотрудники полиции.

Напомним, 12 июня в Киеве на левобережной части грузовик снес электроопору. В результате инцидента оборвало провода.

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