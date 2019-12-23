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В Киеве в "Гидропарке" произошла стрельба, есть жертва

Новости » Происшествия     23.12.2019 - 18:57
В Киеве в "Гидропарке" произошла стрельба, есть жертва
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция устанавливает личность стрелка

В Киеве в понедельник, 23 декабря, произошла стрельба в парке "Гидропарк", в результате чего один человек погиб от огнестрельного ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как сообщается, по спецлинии "102" поступило сообщение, что в парке "Гидропарк" ранен мужчина.

На вызов немедленно выехали следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи, патрульные полицейские и врачи.

Предварительно установлено, что мужчина получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Сейчас полицейские общаются с заявительницей и осматривают место происшествия, чтобы установить все обстоятельства. В Киеве проводится специальная полицейская операция по розыску злоумышленника.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Начато досудебное расследование. Усилия правоохранителей направлены на установление и задержание злоумышленника.

Напомним, в Киеве мужчина стрелял в прохожих. В результате происшествия 44-летнего пострадавшего с ранением глаза, обеих ног и грудной клетки доставили в больницу, а 33-летнему пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте.

Кроме того, в Киеве на улице Боровой произошла стрельба, в результате которой был госпитализирован человек.

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