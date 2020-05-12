В Киеве коронавирусом заразился трехмесячный младенец

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, в столице заболели трое детей 10-12 лет

В Киеве коронавирусной болезнью заболел трехмесячный младенец. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, заразились также и трое детей в возрасте от 10 до 12 лет.

"Среди заболевших (за минувшие сутки в Киеве, - ред.) 33 женщины в возрасте от 27 до 79 лет и девочка, которой всего три месяца. 22 мужчин от 25 до 82 лет, а также трое мальчиков 10, 11 и 12 лет. В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие лечатся на дома в самоизоляции ", - заявил Кличко.

Напомним, в Киеве зафиксировали 59 новых случаев коронавируса и еще одну смерть. Мэр столицы заявил, что всего в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев COVID-19, 38 человек умерли.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию на утро 12 мая в Украине фиксируют 16 023 зараженных коронавирусом COVID-19, что на 375 больше, чем было вчера. Таким образом, число заболевших сокращается второй день подряд.

Отметим, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина рассказал, что более 6 тысяч граждан с подтвержденным тестом на коронавирус не были госпитализированы в инфекционные стационары и лечатся дома.