В Киеве коронавирусом заразились еще 5 медиков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине коронавирусом заразились 2250 медработников

В Киеве за минувшие сутки возросло количество случаев инфицирования коронавирусом среди медицинского персонала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

По данным Кличко, за последние сутки в столице было зафиксировано еще 5 случаев заражения коронавирусом медицинских работников.

Кроме того, вчера коронавирус обнаружили у одного священника из Киево-Печерской Лавры и одного из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщал, что по состоянию на утро 2 мая в Украине зафиксировано 2250 случаев инфицирования коронавирусом среди медиков и 771 больного COVID-19 ребенка.

Также РБК-Украина писало, что за минувшие сутки в Киеве лабораторно подтвердили более 40 случаев заражения коронавирусом. Вчера заболевание обнаружили у 22 женщин и 19 мужчин.

Добавим, в Украине за минувшие сутки коронавирус был подтвержден у 550 человек. Общее количество инфицированных украинцев превысило 11 тысяч. От осложнений болезни умерли 279 пациентов, а 1498 - вылечились.