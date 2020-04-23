В Киеве коронавирусом заразились более 100 медиков

В Киеве с начала эпидемии коронавирусом заразились 104 медицинских работника. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в Facebook.

По словам директора департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, 16 медиков находятся на лечении в больницах.

"74 из них (7% от всех заболевших киевлян) заразились, выполняя профессиональные обязанности, тридцатые быту. Состояние 16 наших коллег, к сожалению, нуждается в стационарном лечении", - отметила она.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве в больницах находятся 214 пациентов с коронавирусом, из них 5 дети. В тяжелом состоянии находятся 29 больных, трое из них на искусственной вентиляции легких.

Также мэр Киева Виталий Кличко заявил, что следующая волна заболеваемости коронавирусом прогнозируется через неделю. Новые заболевания связаны с тем, что люди пошли на Пасху в храмы.

Отметим, за прошедшие сутки в Киеве подтвердили 70 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в столице заболевания подтверждено у 1059 человек, 45 пациентов уже выздоровели.