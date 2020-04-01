В Киеве коронавирусом заболел годовалый ребенок

Коронавирусом в Киеве заболел годовалый ребенок. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, из 25 новых случаев - 12 заболевших в возрасте от 23 до 71 года.

"12 женщин в возрасте от 21 до 80 лет и один ребенок. Девочка, которой чуть больше года. Отмечу, что большая часть киевлян, у которых вчера подтвердили диагноз, за границу не выезжали. То есть были инфицированы в Украине", - отметил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что число зараженных в столице возросло до 132 человек. Как отметил городской голова, динамика заболевания в Киеве неутешительная.

Кроме того, Кличко заявил, что коронавирус распространяется и охватывает Киев.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", украинцы практически поровну разделились в вопросе о возможном введении чрезвычайного положения из-за эпидемии коронавируса. В частности, 49% - поддержали бы такую инициативу, 43% - нет, а 8% затруднились ответить. При этом 83% поддерживают запрет на проведение массовых мероприятий, забастовок и митингов.