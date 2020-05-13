В Киеве коронавирусом за сутки заразились четыре ребенка

В Киеве за сутки коронавирус подтвердили у четырех детей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Как он сообщил, в Киеве за последние 24 часа коронавирусной инфекцией заразились три девочки в возрасте 8, 9 и 14 лет и один мальчик, которому 14 лет. В целом в столице за минувшие сутки заболели COVID-19 - 30 жителей города, а также двое человек скончались. Еще за сутки 31 человек выздоровел.

Как он отметил, в больницы столицы были госпитализированы 5 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Напомним, в Киеве второй день подряд фиксируют сокращение количества новых случаев COVID-19.

Кроме того, городской голова Киева Виталий Кличко просит правительство разрешить работу столичного метро с 25 мая, которое закрыто на период карантина в Украине.

Вместе с тем, РБК-Украина ранее писало, что за минувшие сутки в Украине заразились 402 человека. Общее количество инфицированных достигло 16 425 человек. По сравнению с предыдущим днем количество новых случаев возросло почти на 30.