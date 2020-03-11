В Киеве из-за коронавируса перенесли пробное ВНО

В Киеве из-за связанных с коронавирусом ограничений перенесли пробное тестирование Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом на брифинге заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, учебный процесс будет проводиться дистанционно, в частности в форме телеуроков.

"Мы договорились с региональным центром ВНО о том, что пробные тесты, которые должны были пройти в конце марта, мы проведем после того, как ситуация стабилизируется. Это может быть в апреле. Учеба в школах до конца марта будет проводиться дистанционно", - заявил Поворозник.

Напомним, сегодня Кабинет министров принял решение о введении карантина по всей Украине. Согласно ему, с 12 марта на три недели (до 3 апреля) закрываются учебные заведения, запрещаются массовые собрания более 200 человек и закрывается авиасообщение с некоторыми странами.

В Киеве также в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса приостановят образовательный процесс и ограничат проведение массовых мероприятий.