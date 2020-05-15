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В Киеве на коронавирус проверят все интернаты

Новости » Общество     15.05.2020 - 22:13
В Киеве на коронавирус проверят все интернаты
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию

Из-за вспышки коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение проверить на коронавирус воспитанников и персонал всех интернатов столицы. Проверка интернатных учреждений, совместно с главным управлением Госпотребслужбы в городе Киеве начнется завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, все подопечные и персонал учреждений будут протестированы на коронавирусную инфекцию.

"Несмотря на все ограничительные меры, в Дарницком доме-интернате таки произошла вспышка коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвержден 81 случай: 53 воспитанницы и 28 работников. Сейчас заведение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим городской голова поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Пока подозрений на заболевания в других учреждениях нет", - отметила Хонда.

На сегодня в интернатных учреждениях находится 2108 человек:

  • Дарницкий детский дом-интернат - 80;
  • Святошинский детский дом интернат - 86;
  • Киевский пансионат ветеранов труда - 230;
  • Киевский психоневрологический интернат - 184;
  • Ново-белицкий психоневрологический интернат для мужчин - 369;
  • Пуща-Водицкий психоневрологический интернат - 318;
  • Киевский гериатрический пансионат - 197;
  • Святошинский психоневрологический интернат - 644

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко на брифинге сообщил об обнаружении вспышки коронавируса в Дарницком женском доме-интернате. Кличко рассказал, что на COVID-19 заболели более 80 человек, среди которых воспитанники и персонал заведения.

Как сообщало РБК-Украина, полиция начала расследование массового инфицирования коронавирусом в Дарницком женском доме-интернате. Сейчас на территории дома-интерната на улице Елочной работают правоохранители, которые обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантина.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины КиевпроверкаинтернатыКоронавирус
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