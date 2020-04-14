В Киеве коронавирус подозревают у более 2,5 тыс. человек

В Киеве подозрение на COVID-19 имеют 2596 жителей города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национальной службы здоровья Украины.

Из них на самоизоляции находятся 1786 человек. Еще 232 киевлянина с подозрением находятся в городской клинической больнице №8, 187 - в Александровской клинической больнице, 152 - в городской клинической больнице №4.

Почти треть жителей Киева, у которых подозревают вирус - в возрасте от 18 до 39 лет. Еще около 1 тыс. человек - в возрасте от 40 до 64 лет. Также подозрения на заражение имеют 75 самых маленьких жителей столицы в возрасте до 5 лет. Большинство из зафиксированный случаев - женщины.

Фото: динамика возникновения подозрений на COVID-19 в Киеве (nszu.gov.ua)

Всего, по данным Центра общественного здоровья, в Киеве зафиксирован 571 случай заражения. В частности, инфицировались 16 детей в возрасте от 6 до 17 лет. В больницах города находится 197 человек, на самоизоляции лечатся 374 киевлянина. От вируса скончались 11 человек.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил, что за сутки коронавирус в Киеве подтвердили у 56 человек. В том числе заразились пятеро медиков.

Всего в Украине известно о 3372 случаях инфицирования коронавирусом. Детальнее о пандемии COVID-19 в Украине и мире 14 апреля - в материале РБК-Украина.