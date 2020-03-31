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В Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией

Новости » Коронавирус     31.03.2020 - 12:19
В Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с пневмонией
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции

В Киеве на коронавирус проверять всех пациентов с воспалением легких. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко отметил, что в столице протестировано 1900 людей на наличие коронавирусной инфекции.

"Экспресс-тестами в столице протестировано 1900 человек. Лабораторно обработано 813 образцов, еще на исследовании в Киевском лабораторном центре Минздрава 218 образцов. Замечу, что мы начали тестирование всех пациентов с диагнозом воспаление легких. Потому что у многих осложнением перенесения заболеваний является именно воспаление легких", - заявил Кличко.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило алгоритм оказания стационарного лечения пациентов с коронавирусом.

Отметим, Главным ситуационным центром Украины создано электронную карту распространения коронавируса в Украине и мире.

Добавим, в Тернопольской области несколько медсестер написали заявления об увольнении после того, как 25 медиков заразились коронавирусом.

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