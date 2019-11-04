В Киеве на Кольцевой произошло масштабное ДТП с погибшими

В Киеве на Кольцевой дороге произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Сообщается, что смертельное ДТП произошло на Кольцевой в районе поворота на улицу Стеценко.

"По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека. Детали этого ужасного события устанавливаются", - говорится в сообщении.

По данным паблика dtp.kiev.ua, в столкновении двух автомобилей тяжелейшие травмы получили пять человек. Двое из них лежат на асфальте без признаков жизни.

Фото: ДТП в Киеве (facebook.com/dtp.kiev.ua)

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Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на улице Заболотного произошло столкновение автомобилей "Волга" и SsangYong. От столкновения "Волгу" разорвало на две части, в результате аварии погиб один человек, еще шестеро пострадали.

Также вчера в Николаевской области на автодороге Н-24 произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погибли 3 человека.