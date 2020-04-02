ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве количество случаев коронавируса выросло до 160

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 10:19
В Киеве количество случаев коронавируса выросло до 160
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

За прошлые сутки подтвердили 26 новых заболеваний

В Киеве количество заболеваний коронавирусом выросло до 160 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошлые сутки подтвердили 26 новых случаев заболевания.

"В Киеве зарегистрировано за минувшие сутки 26 случаев. И вообще мы 160 уже случаев в городе Киеве", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10 утра 2 апреля в Украине официально подтвердили 804 случая коронавируса. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 20 человек, 13 пациентов выздоровели.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса. В частности, он просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких (пневмонией). По словам Кличко, именно воспаление легких является осложняющим фактором при заболевании коронавирусом.

Новые случаи коронавируса зафиксировали в Полтавской области Пограничники обнаружили повышенную температуру у 52 человек из 2,2 млн проверенных
Новости Украины КиевКиевМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь