В Киеве количество случаев коронавируса выросло до 160

Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)

За прошлые сутки подтвердили 26 новых заболеваний

В Киеве количество заболеваний коронавирусом выросло до 160 человек. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за прошлые сутки подтвердили 26 новых случаев заболевания.

"В Киеве зарегистрировано за минувшие сутки 26 случаев. И вообще мы 160 уже случаев в городе Киеве", - заявил Ляшко.

Напомним, по состоянию на 10 утра 2 апреля в Украине официально подтвердили 804 случая коронавируса. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев. Всего жертвами COVID-19 в Украине стали 20 человек, 13 пациентов выздоровели.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой принять шаги, которые помогут властям на местах контролировать меры ограничения из-за коронавируса. В частности, он просит принять жесткие ограничения по посещению парков, скверов, детских площадок.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве на коронавирус будут проверять всех пациентов с воспалением легких (пневмонией). По словам Кличко, именно воспаление легких является осложняющим фактором при заболевании коронавирусом.