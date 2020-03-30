В Киеве количество заболеваний коронавирусом превысило 100

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В столице стремительно увеличивается количество инфицированных

В Киеве официально подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.

По состоянию на утро 30 марта киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения подтвердил 20 новых случаев заболевания.

"В столице стремительно увеличивается количество киевлян, имеющих подтверждение заболеваниями коронавируса. По состоянию на сегодняшнее утро таких людей уже 102. Мы получили от киевского городского центра Минздрава Украины еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавируса. Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет", - заявил Кличко.

Напомним, сегодня утром Министерство здравоохранения Украины сообщило о 480 официально подтвержденных случая коронавируса. За сутки было выявлено 62 новых заболеваний COVID-19. Также была зафиксирована еще одна смерть от вируса. Всего в Украине от начала эпидемии умерло 11 человек. Еще 6 выздоровели.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на 29 марта в Киевской области зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом, из которых 27 человек лечатся дома.