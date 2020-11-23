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В Киеве на карантин закрыли восемь школ и четыре детсада из-за COVID-19

Автор: Юлия Струк

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за коронавируса в столице на карантин закрыты восемь школ. Также на карантине находятся четыре детсада.

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Об этом он рассказал в ходе онлайн-брифинге.

"На сегодня в городе закрыты на карантин 8 школ. На дистанционном обучении в целом 1016 классов в 272 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1166. Также болеют более 790 педагогов", - сказал Кличко.

По словам градоначальника, в детских садах из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 176 групп в 135 садах, а также полностью закрыты на карантин четыре детсада. Наполненность детей в этих учреждениях сегодня составляет более 46 процентов.

Напомним, в Киеве госпитализировали рекордное количество больных COVID-19 в сутки. Всего коронавирусом в столице за минувшие сутки заразились еще 1212 киевлян.

Как писало РБК-Украина, Киев не будет проводить массовое тестирование людей на COVID-19 по примеру Словакии. По словам Кличко, сегодня показатель тестирования в столице и так самый высокий по всей Украине.

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