В Киеве на карантин закрыли четыре школы и семь детсадов из-за COVID-19

В Киеве на карантин закрыли четыре школы и семь детских садов из-за ситуации с коронавирусом. Всего у 1302 школьников в столице подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге.

"На сегодня в городе на карантин закрыты четыре школы. На дистанционном обучении 939 классов в 265-ти школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1302. Также болеет почти тысяча педагогов", - сообщил он.

При этом мэр добавил, что из-за коронавируса временно закрыта 191 группа в 137-ми садах, а семь садов полностью закрыты на карантин.

Наполненность детей в столичных детсадах на сегодня составляет более 50%.

Напомним, Виталий Кличко сообщил, что в столице растет количество больных, которые нуждаются в госпитализации и пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии.

За минувшие сутки в Украине подтвердили 12 585 новых случаев коронавируса. При этом количество выздоровевших превышает число заболевших на две тысячи. При этом коронавирус выявили у 1728 жителей столицы.

Кроме того, в Минздраве заявили, что ситуация с распространением COVID-19 в Украине стабилизировалась. За последние дни уменьшилось количество заболевших, а также количество госпитализаций.