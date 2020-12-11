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В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыли три школы и четыре детсада

Автор: РБК-Украина

В Киеве из-за ситуации с коронавирусом на карантин закрыли три школы и четыре детских садов. Всего у 1245 школьников в столице подтвердили заражение коронавирусом.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

"На сегодня в Киеве закрыты на карантин три школы. На дистанционное обучение перевели 836 классов в 250 школах. Всего больных коронавирусом школьников в Киеве - 1245. Также болеют более тысячи педагогов", - сообщил он.

Кроме того, из-за выявленных случаев коронавируса четыре садика полностью закрыты на карантин, а также временно закрыты 167 групп в 130 дошкольных учебных заведениях.

Напомним, 9 декабря в Киев подтвердили 1899 новых случаев коронавируса. Это новый антирекорд в столице, а за минувшие сутки, 10 декабря, в Киеве выявили коронавирус у 1880 человек.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки подтвердили 13 514 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели 15 327 пациентов.

Добавим, что за минувшие сутки в столице выздоровели от COVID больше всего людей с начала пандемии.

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