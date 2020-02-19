В Киеве иностранцы напали на таксиста

В Киеве двое иностранцев избили таксиста и отобрали у него деньги и мобильные телефоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что нападающие скрылись с места происшествия на его автомобиле.

"В дежурную часть Соломенского управление полиции поступила информация о том, что на улице Борщаговской неизвестные избили и завладели автомобилем таксиста. На место происшествия выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таксист приехал на вызов и ждал клиентов на улице. На него напали сзади, повалили на землю и избили. Нападавшие отобрали все ценные вещи сели в авто и уехали с места происшествия.

По предварительному заключению врачей, у 46-летнего пострадавшего перелом бедренной кости. Его доставили в медучреждение для лечения.

Полиция нашла брошенный автомобиль таксиста, а впоследствии и нападающих. Их задержали и установили, что 22-летние мужчины ранее не привлекались к уголовной ответственности.

"В отношении них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имуществ", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Киеве мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы за покушение на убийство двух полицейских.

Также в Ровенской области задержали группу за систематические нападения на полицейских.