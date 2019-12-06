Эвакуация и угроза распространения огня: в Киеве возник масштабный пожар

Фото: пожар на фабрике "Каштан" (dsns.gov.ua)

Спасатели ликвидируют возгорание

В пятницу, 6 декабря, в Киеве горит здание бывшей швейной фабрики "Каштан" по улице Победы, 123. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар возник в 11:20 на в одноэтажном металлическом ангаре на площади ориентировочно 300 м. кв. На место выехали пожарные для ликвидации возгорания.

"Предварительно жертв и пострадавших нет. Угроза распространения пожара отсутствует. К тушению привлечены 32 чел. о/с и 8 ед. техники ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, пожар возник в одноэтажном металлическом ангаре. Кроме того, в ГСЧС сообщили об угрозе распространения пламени на соседнее офисное здание, эвакуированы 40 человек.

"В 12:32 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м. Ликвидация продолжается", - сообщили в ДСНС.

Напомним, 4 декабря в 10 часов утра загорелся одесский колледж. Полицейские рассматривают две версии пожара в Одессе - возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. В результате пожара в Одессе пострадали уже 32 человека, среди которых есть студенты. Двое человек погибло. Спасательные работы продолжаются третий день.

Также РБК-Украина писало, что в городе Ирпень Киевской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Он пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал.

Также сообщалось, что в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.