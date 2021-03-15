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В Киеве горело реанимационное отделение COVID-больницы

Автор: РБК-Украина

В понедельник, 15 марта, в Киеве произошел пожар в городской больнице №1. Возгорание произошло на третьем этаже трехэтажного здания.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В 14:34 спасателям поступило сообщение, что в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, в больнице возник пожар.

По данным ГСЧС, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, произошло возгорание чистого постельного белья и хозяйственного принадлежности на площади 15 квадратных метров.

"Пожар сопровождался сильным задымлением, но потому, что состояние больных не позволял их эвакуировать из помещений интенсивной терапии, во время ликвидации пожара проводилось проветривание помещений, в это время, вместе с больными, в каждой палате находились по одному спасателю и медицинскому работнику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что больных коронавирусом в помещениях, где возник пожар, не было.

Пожар в медицинском учреждении потушили в 15:21.

Жертв и пострадавших в результате возгорания нет.

"Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами", - говорится в сообщении.

Фото: пожар в больнице (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, 27 февраля в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Мэр города Роман Кличук заявлял, что пожар мог произойти из-за спирта у одного из пациентов.

Кроме того, полиция возбудила дело из-за пожара в больнице Черновцов.

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