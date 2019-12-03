В Киеве горело кафе

В одном из столичных кафе на улице Генерала Тупикова произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, кафе находится в подвальном помещении.

"На место происшествия после звонка немедленно прибыли спасатели 18-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию, огнеборцы установили, что возгорание возникло в одном из кафе, которое находилось в подвальном помещении дома. В 17:23 бойцы локализовали пожар и в 17:35 - ликвидировали", - говорится в сообщении.

В результате пожара повреждена обшивка стены, утеплитель, изоляция электропроводов, закопчены стены и потолок помещения. Вероятная причина возгорания сейчас устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, вчера в Киеве на проспекте Юрия Гагарина произошел пожар в здании детского сада, в результате чего погиб мужчина.

Ранее сообщалось, что в Гидропарке горело кафе, при пожаре взорвался один из газовых баллонов. В результате пожара 2 домика сгорели полностью, частично было повреждено 3 домика.

Также РБК-Украина писало, что в столице в жилом доме на улице Олеся Гончара, 67 прогремел взрыв. Детонация случилась в шахте лифта одного из подъездов жилого дома.